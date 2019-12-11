Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkıyor

11.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:38

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 135. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanını elde etmişti.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 86, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 87. maç

Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 31 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 117 gol gördü.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 134 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 28 10 7 11 24 34 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası 86 33 22 31 116 117 UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12 Toplam 134 50 34 50 172 181

Kaynak: AA