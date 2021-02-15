Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde
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Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

15.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:16
Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek.

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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