Trabzonspor, Atina'dan avantajlı dönüyor

22.08.2019 23:16

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Bileği bükülmüyor

Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.

Ekuban "hat-trick" yaptı, Avrupa'da 4 gole ulaştı

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.

AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı.

Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.

50. galibiyetini aldı

Trabzonspor, AEK maçını kazanarak Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa'da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde iki penaltı da kaçtı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kazanılan 2 penaltı atışını da golle sonuçlandıramadı.

Bordo-mavili takımın 3. eleme turu rövanşında Trabzon'da Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada Nwakaeme, AEK maçında da Sosa penaltı atışlarını değerlendiremedi.

Kaynak: AA