Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları düzelen ve dün takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise takımda yer alması bekleniyor.

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title