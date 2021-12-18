Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.