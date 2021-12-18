Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Haberler Spor
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Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor Haberleri

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