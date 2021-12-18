Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

AVCI: DOMİNANT OYUN OYNADIK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da maç sonunda yaptığı açıklamada, ilk yarıda etkili olamadıklarını söyledi. Trabzon deplasmanlarının her zaman zor olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün de kalabalık ve coşkulu bir taraftarın önünde coşkulu bir Trabzonspor bekliyorduk. Ona yönelik 15-20 dakika takım halinde iyi savunma yapıp geçiş oyunlarında pozisyon bulmaya çalıştık ama çok başarılı olamadık. Oynadığımız formasyonu geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında oynamıştık. .özellikle Trabzonspor'un savunma arkası atılan paslarda etkili pozisyonlar bulduğunu, ona yönelik 5'li savunma bloğu yaptık. Önlerinde de 4-1 savunma denedik. Çok başarılı olduğumuzu söyleyemem ama ilk 45 dakika çok temassız bir oyun oldu. Saha içerisinde ne savunma ne hücum anlamında bir şey yapamayan bir Hatayspor yoktu. Devre arasında formasyonu değiştirdik, 3 tane oyuncu değişikliği yaptık. Oyunun kontrolünü aldık. İlk 5 dakika iki net pozisyona girdik. Onları değerlendirseydik beraberliği de yakalama fırsatımız olurdu. Bana göre iki tane verilmemiş penaltımız var. İçeride de bunu izledim. VAR'ın bu konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. Mağlubiyette hakemlere sığınmak istemiyorum ama varsa vereceksiniz. Bir de mücadele veriyoruz bir yarış içerisindeyiz. O konuda üzüntülüyüz" dedi.