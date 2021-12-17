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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 17'nci haftada zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalıştı.Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.


Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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