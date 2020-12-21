Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

21.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:20
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Hatay'a giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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