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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, 17'nci hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; futbolcular 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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