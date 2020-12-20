Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

20.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:50
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 14. haftada 22 Aralık Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 14. haftada 22 Aralık Salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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