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Trabzonspor Asbaşkanı Alp: Maçları aynı gün, aynı saatte oynamak istiyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Asbaşkanı Alp: Maçları aynı gün, aynı saatte oynamak istiyoruz
05.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:55

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Alp, "Biz maçlarımızı çarşamba - pazar oynuyoruz, Başakşehir ise salı - pazartesi günü oynuyor. Bu programlar yapılırken daha hassas olunmasını istiyoruz. Hedefe giden 2 takım var" dedi. 

Maç maç baktıklarını söyleyen Alp, "Biz bu maçtan önce kendi aramızda da konuştuk, 5 maç 15 puan için uğraşıyoruz ve maç maç bakıyoruz. 5 maç sonunda 15 puan aldığımızda ne olacağını göreceğiz. Hedefimiz olan 5 maçın ilkini geçtik. Önümüzde Antalyaspor maçı var ve onunla ilgileniyoruz. Her maçı kendi özelinde değerlendirerek bakacağız" şeklinde konuştu. "TRABZONSPOR YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR"Sosyal medya üzerinden takımın, oyunun eleştirilmesini de değerlendiren Alp, "Sosyal medya da böyle ifadelerde bulunabilirler ama bugünkü futbol gayet iyiydi. Kontrollü oynadık. Net bir skordan sonra bireysel bir hatadan gelen penaltı golü var. Trabzonspor genel olarak oyunun hakimiydi. Alanyaspor karşısında da 90+6'da gelen bir gol var, nasip onlar. Kötü bir futbol da ortada yok. Trabzonspor yapması gerekeni yaparak ilerliyor. Bazen şansızlıklar bazen de farklı faktörler oluyor. Tüm faktörleri aşarak 15 puanı almayı hedefliyoruz. Sonrasına bakacağız, sadece bizim elimizde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı. "İKİ TAKIM DA AYNI GÜN, AYNI SAATTE OYNAMALI" 

Başakşehir ve Trabzonspor'un maçlarının kalan maçlarda aynı günde ve saatte oynaması ile ilgili de Alp, "Zaten olması lazım. Biz maçlarımızı çarşamba - pazar oynuyoruz, Başakşehir salı - pazartesi günü oynuyor. Bu programlar yapılırken daha hassas olunmasını istiyoruz. Hedefe giden 2 takım var. İki takımın da aynı gün, aynı saatte maçlarını oynayarak sonuçlarını görmesini istiyoruz. Keşke başkanım da burada olsaydı ve galibiyeti beraber kutlasaydık. Sezon sonunda hep birlikte ne olacağını göreceğiz. Çok da söylenecek bir şey yok. Sahada oynanan oyuna bakıyoruz. Kazanmak için geldik, bugün söylenecek çok şey yok" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: DHA

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