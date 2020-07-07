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Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek
07.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:28

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ligde Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı da Costa, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası tamamlanan Pereira ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerin Antalyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

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