Trabzonspor, Antalyaspor'u Deplasmanda Devirdi: 2-1
Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Trabzonspor zorlu Antalyaspor deplasmanında istediğini aldı… Bordo mavililer Burak Yılmaz (40) ve Yusuf Yazıcı (62)'nın golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un tek sayısı ise 6.dakikada Emre Güral ile geldi.
TRABZONSPOR 5. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor 5.sırayı korudu. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattına yakınlaşarak 14.sırada kaldı.
YORUMLAR (10)
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Sıkeyle dustuk bilegimizin hakkiyla ciktik.Sıkeci trabzonspor,yapilanlari unutmayacagiz !Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Rozeye gözü kapalı bakarızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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rizespor buyukbaban Trabzon sever senin toponuCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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merakla bekliyorum karşılaşmalarımızı ... ?? kim baba kim evlat görecez ...Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Babaniz artik superligde..aklinizi alicaz..sıkeci trabzonspor..Cevap Yaz 10 18 Yayından Kaldır