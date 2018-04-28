Trabzonspor, Antalyaspor'u Deplasmanda Devirdi: 2-1

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Avrupa umutlarını sürdürmek isteyen Trabzonspor zorlu Antalyaspor deplasmanında istediğini aldı… Bordo mavililer Burak Yılmaz (40) ve Yusuf Yazıcı (62)'nın golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor'un tek sayısı ise 6.dakikada Emre Güral ile geldi.

TRABZONSPOR 5. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonucun ardından puanını 49'a çıkaran Trabzonspor 5.sırayı korudu. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattına yakınlaşarak 14.sırada kaldı.