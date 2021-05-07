Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.

Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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