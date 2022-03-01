Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Alfons Groenendijk
AA, Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.