Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (1)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu TRABZON(AA)- Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu (1)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
TRABZON(AA)- Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu