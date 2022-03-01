Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı
AA, Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.