Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı - Haberler

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Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

AA, Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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