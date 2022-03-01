Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen hafta ligde Yukatel Kayserispor ile oynanan maçın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta sonu bordo-mavili takımın ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçı da düşünerek kadroda oyuncu değişiklikleri yaptı.

Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yerine Berat Özdemir'e, Cornelius'un yerine Djaniny, Nwakaeme'nin yerine Kouassi, Peres'in yerine de Serkan Asan'ı görevlendirdi. Savunmada genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, yedek kulübesine çekilirken Denswil 11'de sahaya çıktı.

Ağlayan taraftar, Nwakaeme ile buluştu

Trabzonspor'un ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçında atılan son dakika golü sonrası gözyaşlarını tutamayan Halit Aygün, kulübün davetlisi olarak Antalyaspor maçını izledi.

Trabzonspor yedek kulübesinin arkasında oturan ve maç öncesinde Nwakaeme ve Denswil ile fotoğraf çektiren taraftara, forma hediye edildi.

Visca'dan hayatını kaybeden taraftarın kızına forma

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'un kızı Melisa Yusuf da maçı izledi.

Bordo-mavili kulüp tarafından maça davet edilen Melisa Yusuf'a Edin Visca tarafından forma hediye edildi.