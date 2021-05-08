Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar
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Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Majid Hosseini'nin yerine Edgar'a, cezalı Berat Özdemir'in yerine ise Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, sakatlandığı İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 35. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla 18 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte iyileşen Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla 4 hafta sonra takımdaki yerini aldı.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, karşılaşmada forma giyemedi. Sakatlıkları düzelen Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk ise yedek kulübesinde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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