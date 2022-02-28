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Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

AA, Hakan Burak Altunöz - Spor
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Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, taktiksel ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazır

Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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