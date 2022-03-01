Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Antalyaspor maçı şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçı, Trabzonspor- Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor- Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Antalyaspor maçı hakemi kim? Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı01-03-2022 Salı bugün saat20:30'da başlayacak.
Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Trabzonspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.