Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor- Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Antalyaspor maçı hakemi kim? Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Antalyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı01-03-2022 Salı bugün saat20:30'da başlayacak.

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

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