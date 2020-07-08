Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'i
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'i

Trabzonspor ve Antalyaspor'un Lig'de 48. karşılaşması olacak maçta, puan durumu tablosunda 10. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor, zirveye oynayan bordo mavi karşısında hayli zorlanacak gibi görünüyor. Trabzon, Antalya'ya karşı oynadığı maçların büyük bölümünde galibiyet elde etti. Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'i
08.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:15

Trabzonspor - Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. 61 puan ile şampiyonluğa oynayan Trabzonspor, 37 puanda olan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Çarşamba günü düzenlenecek maçta Antalyaspor 9 oyuncusu eksik olarak sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılan 47 karşılaşmada, bordo-mavililerin29-8 üstünlüğü bulunuyor. 10 maçta da iki takımın beraberliği söz konusu olmuştu. 48. defa karşı karşıya gelecek Trabzon ve Antalya, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da oyuna başlayacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un büyük eksikle çıkacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Birinci yardımcı hakem Ekrem Kan, ikinci yardımcı hakem İlker Takpak olurken, dördüncü hakem olarak da Yiğit Arslan sahada yerini alacak. Maç beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Podolski, Fredy, Ufuk Akyol, Amilton, Sinan Gümüş, Jahovic.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medya platformları arasından Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar Politika
Sosyal medya platformları arasından Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi Güncel
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı Güncel
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı Spor
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Esra Erdoğan Esra Albayrak Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Kemal Sunal Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Serdar Gürler Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Yangın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'i - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 09:18:31. #1.15#
title