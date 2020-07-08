Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'i Trabzonspor ve Antalyaspor'un Lig'de 48. karşılaşması olacak maçta, puan durumu tablosunda 10. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor, zirveye oynayan bordo mavi karşısında hayli zorlanacak gibi görünüyor. Trabzon, Antalya'ya karşı oynadığı maçların büyük bölümünde galibiyet elde etti. Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. 61 puan ile şampiyonluğa oynayan Trabzonspor, 37 puanda olan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Çarşamba günü düzenlenecek maçta Antalyaspor 9 oyuncusu eksik olarak sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılan 47 karşılaşmada, bordo-mavililerin29-8 üstünlüğü bulunuyor. 10 maçta da iki takımın beraberliği söz konusu olmuştu. 48. defa karşı karşıya gelecek Trabzon ve Antalya, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da oyuna başlayacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un büyük eksikle çıkacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Birinci yardımcı hakem Ekrem Kan, ikinci yardımcı hakem İlker Takpak olurken, dördüncü hakem olarak da Yiğit Arslan sahada yerini alacak. Maç beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Kudryashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Podolski, Fredy, Ufuk Akyol, Amilton, Sinan Gümüş, Jahovic.