Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen'in antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek.