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Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmana, tedavileri süren Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen ile dinlendirilen Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz katılmadı. Trondsen ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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