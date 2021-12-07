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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

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