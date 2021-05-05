Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan oyunları, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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