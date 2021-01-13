Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
13.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:46
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay