Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
07.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:45
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanla, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, antrenmanın ardından maç öncesi kampa girdi.
Kaynak: AA