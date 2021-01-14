Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.01.2021 20:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:32

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, 5'e 2 çalışması ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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