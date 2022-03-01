Trabzonspor- Antalyaspor canlı izle! Trabzonspor- Antalyaspor 1 Mart Salı canlı izle! Trabzonspor- Antalyaspor canlı izleme linki!

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TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 01-03-2022 Salı bugün saat 20:30'da başlayacak.

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TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR CANLI İZLE!

TRABZONSPOR- ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final maçı, Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

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