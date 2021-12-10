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Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Antalya'ya hareket etti.

ANTALYA (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Antalya'ya hareket etti. Adana Demirspor maçında başında darbe alması sonrası sakatlanan Cornelius da kafileye katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında 39 puanla lider Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç için bordo mavili ekip son çalışmalarını tamamlayarak hava yoluyla Trabzon'ndan hareket etti. Sakatlıkları bulunan kaleci Erce Kardeşler, Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Gervinho Trabzonspor'un Antalya kamp kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında hava topuna çıktığı sırada rakip oyuncuyla çarpışıp başından darbe alarak maçı yarım bırakan Cornelius ise durumunun düzelmesi nedeniyle Antalya kafilesinde yer buldu.Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Edgar, Denswıll, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakame, Cornelius, Djaniny ve Koita."


Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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