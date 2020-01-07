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Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor

Devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30'da Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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