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Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.

02.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:40
Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor'un, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi 'da yapacağı kamp programı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek'te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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