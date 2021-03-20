Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy

20.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:33
Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kemal Yılmaz yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Tarık Ongun olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Deniz Çakır Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:33:50. #1.16#
title