Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy
20.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:33
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kemal Yılmaz yapacak.
Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Tarık Ongun olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı