Trabzonspor-Ankaragücü maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kemal Yılmaz yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Tarık Ongun olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı