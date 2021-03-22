Trabzonspor - Ankaragücü Maçının Perde Arkası

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımın golleri 8 ile 28'de Ekuban'dan, 30'da Djaniny ve 90+4'te Edgar Ie'den geldi. İbrahim'in penaltıdan attığı gol konuk takıma yetmedi. Trabzonspor, 2 maç aradan sonra 3 puana kavuştu. Gelin maçın perde arkasına göz atalım.