Trabzonspor, Ankaragücü Maçının Kadrosuna Burak Yılmaz'ı Dahil Etmedi

Süper Ligin 3. haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek Trabzonspor'da, golcü yıldız Burak Yılmaz, kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada maç kadrosu yayınlanırken, Burak Yılmaz'ın olmaması dikkat çekti.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;

Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre Ankara deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;

Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega