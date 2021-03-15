Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

15.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. BB Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9'a 3 oyunla devam eden çalışma çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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