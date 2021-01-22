Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor
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Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor

22.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:03
Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor

Süper Lig'de son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde yarın Ankara'da Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde yarın Ankara'da Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta yalnızca bir mağlubiyet alan ve son oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak, Avcı döneminde başlayan üst sıralara doğru yükselişine devam etmeyi hedefliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

BERAT'IN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYORTrabzonspor'da bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11'inde mecburi değişiklikler yapacak olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, orta sahada cezalı Baker'in yerine yeni transfer Berat Özdemir'e, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Flavio'ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini'nin de kadroda yer alması bekleniyor. Berat, Avcı'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.2 İSİM CEZA SINIRINDABordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.MUHTEMEL KADROGençlerbirliği mücadelesinde Trabzonspor'un muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny.SAKAT: Abdülkadir ÖmürCEZALI: Baker

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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