Trabzonspor, Amiri'nin Ardından Berkay Sefa ile Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ve TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan Berkay Sefa Kara'yı kadrosuna kattı.

Vahid Amiri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını, ihtiyaç duyulan bir bölgeye transfer gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İYİ PERFORMANS SERGİLEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Futbolcunun kısa sürede kente ve takıma adapte olacağına inandıklarını dile getiren Hacısalihoğlu, "Kendisinin iyi futbolcu olduğunu ve burada da aynı performansı sergileyeceğini biliyoruz. Trabzon'a İran'dan turizm amaçlı gelen insanlar var, burada yalnızlık çekmeyecektir. Zaten örf ve adetler olarak Türkiye'de sıkıntı yaşamayacaktır. İnşallah düşündüğümüz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Transferi daha önceden yapmayı planladıklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncunun katılımını sağlamış olsaydık ancak bazı olumsuz gelişmeler ve kulübün diğer konulardaki problemleri, transferin bugüne sarkmasına neden oldu. Bundan sonra da stoper mevkisine 1-2 oyuncu katacağız. Kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ FUTBOLCUNUN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Hacısalihoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu, daha sonra TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan kadroya dahil edilen 19 yaşındaki oyuncu Berkay Sefa Kara için tesislerde düzenlenen imza törenine katıldı.

Genç futbolcu, törende yaptığı konuşmada herkesin Trabzonspor'da oynamak istediğini, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Berkay Sefa, daha sonra 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.