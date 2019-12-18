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Trabzonspor, Altay maçına hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:48
Trabzonspor, Altay maçına hazır

, Ziraat 5. tur rövanşında yarın TFF 1. Lig ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcular toparlanma çalışması yaptı.

Tesislerde kampa giren bordo-mavili takım, yarın saat 20.45'te Medical Park Stadı'nda Altay ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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