Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

03.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:50
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat 5. Tur müsabakasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, bugün 14.30'da İzmir'e giderek Altay maçı için kampa girecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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