Trabzonspor Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
08.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:55
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede, Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Hanoğlu ve İlker Takpak yapacak.
Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu. AVAR'da ise Ekrem Kan olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı