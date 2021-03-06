Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı