Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

06.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:13

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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