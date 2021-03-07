Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

07.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:02
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaparak kampa girdi.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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