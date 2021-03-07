Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
07.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaparak kampa girdi.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk