Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

06.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:40

- Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

- Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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