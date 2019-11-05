Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Alanyaspor maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
Batı Alt VIP Tribün: 375 lira
Batı Alt VIP Tribün: 325 lira
Batı Alt VIP Tribün: 225 lira
Batı Alt VIP Tribün: 150 lira
Kategori 1- Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira
Kategori 2- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira
Kategori 3- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira
Kategori 4- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira