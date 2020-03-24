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Trabzonspor, Beşiktaş, Akyazı, Spor

Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti.

24.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:01
Trabzonspor Akyazı'da fırtına estirdi

Trabzonspor, Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan yeni stadyumunda fırtına gibi esti. Bordo-mavililer yeni stadyumundaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynayan bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Ligde 57 maç yaptı

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

İstanbul'un üç büyükleri karşısında sadece Beşiktaş'a yenildi

Trabzonspor, yeni stadyumunda İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yeni stadında bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.

Ortalama 30 bin seyirci

Trabzonspor, yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordo-mavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordo-mavili taraftarlara ait olduğu Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup edildiği maçta geldi. Söz konusu maçı 39 binin üzerinde taraftar izlemişti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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