TRABZON (İHA) - Trabzonspor : "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." - TRABZON

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