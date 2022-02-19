Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor: "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.
TRABZON (İHA) - Trabzonspor : "Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." - TRABZON
İhlas Haber Ajansı - Spor