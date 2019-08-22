Trabzonspor Aek Maçına Hazır!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
22.08.2019 11:14
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
Kaynak: Dugout