Trabzonspor AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

28.08.2019 14:52

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un gruplara kalması için son 90 dakikayı yarın AEK ile oynayacak. Geçen hafta ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen bordo mavili ekip tur için avantajlı konumda. Seyircisi önünde güzel bir futbol sergileyip galip gelerek gruplara kalmak isteyen Trabzonspor'un muhtemel ilk onbiri belli oldu. Peki, Trabzonspor AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz olarak mı yayınlanacak?

TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı İngiltere Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. 20.30'da başlayacak olan Trabzonspor – AEK maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN AEK MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRİ

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları devam ediyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın sakatlığının bulunmadığı ve akşamki çalışmada yer alacağı belirtildi.

Kadroya yeni katılan İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in antrenman eksiği olduğu, teknik heyetin hazırladığı özel program doğrultusunda hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

AVRUPA'DA 129, UEFA'DA 81. MAÇ

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.